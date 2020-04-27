Названы плюсы и минусы дистанционной работы

Согласно исследованию аналитического центра «Битрикс24», с которым ознакомился RT, отсутствие личных коммуникаций (34%), а также низкая мотивация и вовлечённость коллег (27%) являются главными минусами дистанционной работы в период самоизоляции.

Ещё 22% опрошенных отметили, что на удалённой работе сотрудников сложно контролировать, 8% считают, что у работников снижена лояльность к компании, и 7% заявили об утечке информации.

Среди преимуществ работодатели назвали экономию времени на дорогу в офис, расходов на питание (52%) и на аренду рабочих мест (25%).

Ещё 23% респондентов назвали одним из плюсов возможность компании нанять сотрудника из любой точки России и мира.

Согласно данным исследования, 63% опрошенных работодателей заявили, что довольны дистанционным форматом работы компании в период самоизоляции из-за коронавируса.

Однако 60% компаний не считают, что удалённая работа эффективнее, чем в офисе.

Исследование проводилось в апреле 2020 года среди почти 900 компаний.

Опубликованные в середине марта результаты исследования показали, что в России 42% работодателей готовы перевести весь штат сотрудников на дистанционную работу, если COVID-19 начнёт угрожать их бизнесу.