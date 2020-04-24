В Приморье прокомментировали ситуацию с коронавирусом

Главный инфекционист Приморского края Анна Симакова прокомментировала ситуацию с коронавирусом в регионе.

Об этом сообщает ИА PrimaMedia.

По её словам, в регионе продолжается рост заражённых.

«Мы, определённо, живём во время пандемии, а не эпидемии. Резкого роста заболевших нет, но бывали случаи, когда за ночь поступало 20 человек. Это, конечно, очень сложно для всех. Пиковый рост заболеваемости мы ждём в мае, плато продлится ориентировочно до июня», — сказала инфекционист.

Она добавила, что новая коронавирусная инфекция — заболевание тесного контакта, которым заражаются целые семьи, и самоизоляция была введена с целью предотвратить дальнейшее распространение вируса.

Ранее, как передавало издание kp.ru, врач-инфекционист Николай Малышев дал прогноз о наступлении пика коронавируса в России.