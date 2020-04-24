Пациентов неинфекционных стационаров в Москве проверят на коронавирус
- РИА Новости
По её словам, со следующей недели в городе увеличат возможности по проведению лабораторных исследований.
«Мы будем тестировать на коронавирус всех пациентов, которые проходят сейчас лечение в неинфекционных больницах города», — цитирует Ракову ТАСС.
Она отметила, что помощь пациентам с инсультами, инфарктами, травмами и всем остальным по-прежнему оказывается в городских многопрофильных стационарах, теперь все они будут проходить обязательное тестирование.
Ранее сообщалось, что к борьбе с коронавирусом привлечено более 40% столичной системы здравоохранения.