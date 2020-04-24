Пациентов неинфекционных стационаров в Москве проверят на коронавирус

Всех пациентов неинфекционных стационаров в Москве начнут проверять на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По её словам, со следующей недели в городе увеличат возможности по проведению лабораторных исследований.

«Мы будем тестировать на коронавирус всех пациентов, которые проходят сейчас лечение в неинфекционных больницах города», — цитирует Ракову ТАСС.

Она отметила, что помощь пациентам с инсультами, инфарктами, травмами и всем остальным по-прежнему оказывается в городских многопрофильных стационарах, теперь все они будут проходить обязательное тестирование.

Ранее сообщалось, что к борьбе с коронавирусом привлечено более 40% столичной системы здравоохранения.