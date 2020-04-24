Пациентов неинфекционных стационаров в Москве проверят на коронавирус

Короткая ссылка
Всех пациентов неинфекционных стационаров в Москве начнут проверять на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Пациентов неинфекционных стационаров в Москве проверят на коронавирус
  • РИА Новости

По её словам, со следующей недели в городе увеличат возможности по проведению лабораторных исследований.

«Мы будем тестировать на коронавирус всех пациентов, которые проходят сейчас лечение в неинфекционных больницах города», — цитирует Ракову ТАСС.

Она отметила, что помощь пациентам с инсультами, инфарктами, травмами и всем остальным по-прежнему оказывается в городских многопрофильных стационарах, теперь все они будут проходить обязательное тестирование.

Ранее сообщалось, что к борьбе с коронавирусом привлечено более 40% столичной системы здравоохранения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить