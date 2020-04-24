Москву не станут украшать к 1 Мая
- РИА Новости
«С учётом сложной эпидемиологической ситуации принято решение отменить в этом году традиционное праздничное оформление города к 1 Мая», — приводит Интерфакс слова заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.
Он отметил, что в городе отменена трансляция поздравительных роликов и праздничных видеооткрыток на медиа-фасадах и цифровых билбордах.
Также не будет включена праздничная подсветка.
Ранее заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что к борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 привлечено более 40% системы здравоохранения Москвы.