Москву не станут украшать к 1 Мая

В мэрии Москвы сообщили, что украшать столицу к 1 Мая не будут из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

«С учётом сложной эпидемиологической ситуации принято решение отменить в этом году традиционное праздничное оформление города к 1 Мая», — приводит Интерфакс слова заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.

Он отметил, что в городе отменена трансляция поздравительных роликов и праздничных видеооткрыток на медиа-фасадах и цифровых билбордах.

Также не будет включена праздничная подсветка.

Ранее заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что к борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 привлечено более 40% системы здравоохранения Москвы.