Роспотребнадзор рассказал о технике безопасности при заказе еды на дом

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Роспотребнадзор выпустил рекомендации по технике безопасности при заказе еды на дом из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

«Курьеры должны соблюдать правила личной гигиены: надевать медицинские маски (респираторы), перчатки, использовать дезинфицирующие салфетки и кожные антисептики для обработки рук, а также приезжать к заказчику в чистой форменной одежде», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Кроме того, у курьера с собой должна быть личная медицинская книжка, оформленная в установленном порядке.

Клиент также обязан соблюдать правила безопасности: осуществлять бесконтактную оплату заказа с помощью онлайн-оплаты и мыть руки с мылом.

«При вручении заказа курьер по доставке готовых блюд должен поставить ёмкость (короб) у двери, отойти от двери на расстояние около 1,5 метра и сообщить вам о доставке по телефону», — отметили в Роспотребнадзоре.

Ранее профессор кафедры сердечно-сосудистой хирургии Национального медицинского исследовательского центра имени Алмазова Евгений Михайлов в беседе с НСН дал рекомендации по профилактике коронавируса.

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