Банки сообщили о видах мошенничества в условиях пандемии коронавируса

Российские банки зафиксировали новые способы мошенничества в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

По данным специалистов Сбербанка, злоумышленники пытаются выяснить персональные данные клиентов, а затем оформить на них онлайн-кредиты.

«Чтобы выманивать у клиентов персональные данные, мошенники при обзвоне могут использовать самые разные предлоги, в том числе актуальную повестку — получение фейковых пропусков на передвижение по городу, приглашения пройти медосмотр или сдать анализ на COVID-19», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы Сбербанка.

По словам директора департамента информационной безопасности Росбанка Михаила Иванова, мошенники используют фишинговые страницы, которые якобы показывают клиентам зоны для перемещений.

Кроме того, специалист отмечает, что злоумышленники могут рассылать СМС с требованиями об оплате штрафов за нарушение режима изоляции.

Ранее руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов в беседе с НСН оценил ситуацию с мошенничеством на фоне пандемии коронавируса.