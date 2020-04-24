Банки сообщили о видах мошенничества в условиях пандемии коронавируса

Короткая ссылка
Российские банки зафиксировали новые способы мошенничества в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

По данным специалистов Сбербанка, злоумышленники пытаются выяснить персональные данные клиентов, а затем оформить на них онлайн-кредиты.

«Чтобы выманивать у клиентов персональные данные, мошенники при обзвоне могут использовать самые разные предлоги, в том числе актуальную повестку — получение фейковых пропусков на передвижение по городу, приглашения пройти медосмотр или сдать анализ на COVID-19», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы Сбербанка.

По словам директора департамента информационной безопасности Росбанка Михаила Иванова, мошенники используют фишинговые страницы, которые якобы показывают клиентам зоны для перемещений. 

Кроме того, специалист отмечает, что злоумышленники могут рассылать СМС с требованиями об оплате штрафов за нарушение режима изоляции.

Ранее руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов в беседе с НСН оценил ситуацию с мошенничеством на фоне пандемии коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить