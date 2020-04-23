Мишустин освободил Овсянникова от должности замминистра

Российский премьер Михаил Мишустин освободил от должности заместителя министра промышленности и торговли Дмитрия Овсянникова.

Об этом сообщили в пресс-службе партии «Единая Россия» со ссылкой на соответствующее распоряжение.

Ранее Овсянникова исключили из «Единой России», заявив, что его поведению в ижевском аэропорту «нет и не может быть оправданий».

Как сообщалось, инцидент произошёл 5 апреля, когда Овсянников собирался вылететь в Москву, но на входе в здание аэровокзала начались проблемы.

В «Единой России» заявляли, что замминистра устроил дебош, в нецензурной форме отказался от необходимого досмотра и оскорбил полицейских и сотрудников авиакомпании.