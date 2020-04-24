В Кирове перенесли салют в честь 9 Мая
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Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на пресс-службу мэрии.
Мероприятие состоится позже — вместе с парадом и акцией «Бессмертный полк». Новая дата пока неизвестна.
Также стало известно, что в Псковской области отметят День Победы в онлайн-формате.
«9 Мая — дата, которая имеет особое значение, праздник состоится, но нужно правильно подойти и правильно подготовиться», — цитирует Newinform губернатора Михаила Ведерникова.
По словам главы региона, задача — сделать так, чтобы перевести все мероприятия в онлайн, а те, которые можно организовать в плановом порядке, провести в режиме ограничительных мер.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге запустили акцию «Звезда в окне», посвящённую 75-летию Победы.