В Совфеде прокомментировали штрафы за несоблюдение дистанции в транспорте

Первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский прокомментировал RT решение усилить контроль за соблюдением социальной дистанции в городском общественном транспорте.

«В данном вопросе должна быть точно такая же дисциплина, как и во всех других. Если в автобусе, условно, должно быть по правилам дистанции десять пассажиров, то эти правила необходимо соблюдать, места должны быть размечены соответствующим образом. Обстановка в Москве остаётся напряжённой и социальную дистанцию необходимо сохранять. Спрос за неё будет точно таким же, как и за нарушение всех остальных мер, связанных с самоизоляцией», — сказал он.

По словам сенатора, такого рода ограничительные меры необходимо соблюдать и подавать пример окружающим гражданам.

«Нововведение абсолютно оправданное, тем более, что загруженности общественного транспорта сейчас нет», — заключил Рязанский.

Ранее в столичном ГКУ «Организатор перевозок» сообщили, что контролёры в Москве совместно с сотрудниками полиции усилят контроль за соблюдением социальной дистанции в городском общественном транспорте.

Нарушителям может грозить штраф до 5000 рублей.