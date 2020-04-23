В Москве начнут штрафовать за несоблюдение дистанции в транспорте
- АГН «Москва»
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«Контролёры ГКУ «Организатор перевозок» совместно с полицией начали проводить рейды по выявлению нарушений социальной дистанции», — цитирует представителя учреждения ТАСС.
Он уточнил, что в общественном транспорте гражданам необходимо соблюдать дистанцию не менее 1,5 м.
Ранее Верховный суд России разъяснил вопросы применения составов преступлений и административных правонарушений в связи с нарушением мер борьбы с коронавирусной инфекцией.