В Москве начнут штрафовать за несоблюдение дистанции в транспорте

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Контролёры в Москве совместно с сотрудниками полиции усилят контроль за соблюдением социальной дистанции в городском общественном транспорте. Нарушителям может грозить штраф до 5000 рублей, сообщили в столичном ГКУ «Организатор перевозок».
В Москве начнут штрафовать за несоблюдение дистанции в транспорте
  • АГН «Москва»
  • © Александр Авилов

«Контролёры ГКУ «Организатор перевозок» совместно с полицией начали проводить рейды по выявлению нарушений социальной дистанции», — цитирует представителя учреждения ТАСС.

Он уточнил, что в общественном транспорте гражданам необходимо соблюдать дистанцию не менее 1,5 м.

Ранее Верховный суд России разъяснил вопросы применения составов преступлений и административных правонарушений в связи с нарушением мер борьбы с коронавирусной инфекцией.

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