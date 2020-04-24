В Томской области рассказали о среднем возрасте заразившихся COVID-19
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- РИА Новости
Об этом сообщает vtomske.ru.
К группе риска по возрасту относятся девять пациентов. Они старше 60 лет.
«Пациенты, которые относятся к группе риска, имеют либо лёгкое, либо бессимптомное течение заболевания. Это не показатель, поскольку пациентов у нас не так много, и делать по нашим данным выводы, насколько распространено заболевание среди этой группы лиц, нельзя», — уточнил Деев.
Ранее вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн в беседе с НСН прокомментировал сценарии развития эпидемии коронавируса в России.