В Томской области рассказали о среднем возрасте заразившихся COVID-19

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Заместитель губернатора Томской области по социальной политике, замруководителя регионального штаба Иван Деев заявил, что средний возраст 52 заболевших коронавирусом в регионе составляет 43 года.
В Томской области рассказали о среднем возрасте заразившихся COVID-19
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

Об этом сообщает vtomske.ru.

К группе риска по возрасту относятся девять пациентов. Они старше 60 лет.

«Пациенты, которые относятся к группе риска, имеют либо лёгкое, либо бессимптомное течение заболевания. Это не показатель, поскольку пациентов у нас не так много, и делать по нашим данным выводы, насколько распространено заболевание среди этой группы лиц, нельзя», — уточнил Деев.

Ранее вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн в беседе с НСН прокомментировал сценарии развития эпидемии коронавируса в России.

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