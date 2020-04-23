Психолог дала рекомендации по режиму дня в период самоизоляции

Семейный психолог Светлана Качмар дала рекомендации по режиму дня в период самоизоляции.

«Важно вписывать дела в свой режим дня, который сейчас у всех сбивается. Составлять график — это замечательный ход в сложившихся обстоятельствах», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

С одной стороны, пояснила эксперт, это даёт опору, а с другой — снижает тревогу.

Качмар советует обязательно вписывать в расписание минуты или часы отдыха.

«Это парадоксальным образом поддерживает нас лучше, чем тот список, в котором только дела», — пояснила она.

Ранее психолог Владимир Крупин в беседе с Nation News дал рекомендации по общению с подростками во время режима самоизоляции, когда семьи проводят большую часть времени дома, работая или учась дистанционно.