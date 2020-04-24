«Медиалогия» назвала число упоминаний коронавируса в соцсетях

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RT
Согласно данным исследования компании «Медиалогия», в период с 1 января по 21 апреля в социальных сетях более 69 млн раз упоминался коронавирус. Результаты исследования есть в распоряжении RT.
«Медиалогия» назвала число упоминаний коронавируса в соцсетях
  • © Павел Кононов
  • РИА Новости

Существенный рост числа упоминаний отмечен с 18 марта. С этого момента по 21 апреля — порядка 51 млн раз.

В исследовании также приводятся данные упоминаний кризиса и нефти в соцсетях. С 1 января по 21 апреля 6,1 млн раз упоминалась нефть и 8,7 млн раз — кризис.

Для исследования использовались данные из соцсетей «ВКонтакте», «Одноклассники», Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Telegram, TikTok, с форумов и из блогов.

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