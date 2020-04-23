МВД Подмосковья опровергло данные о нападениях безработных на граждан

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Распространяемые в мессенджерах сообщения о якобы участившихся в Московской области случаях нападения безработных граждан на женщин и пожилых людей вблизи супермаркетов и аптек не соответствуют действительности, заявили в региональном главке МВД России.
МВД Подмосковья опровергло данные о нападениях безработных на граждан
  • © Алексей Сухоруков
  • РИА Новости

«ГУ МВД России по Московской области официально заявляет, что данные сообщения не соответствуют действительности и носят фейковый характер. Подобных фактов на территории региона не зарегистрировано», — говорится в заявлении пресс-службы.

В ведомстве напомнили, что за распространение заведомо ложной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений предусмотрена административная ответственность.

В полиции Московской области призвали граждан проявлять бдительность и полагаться только на информацию из официальных источников.

Ранее бывший первый заместитель Мещанского межрайонного прокурора Москвы, юрист Евгений Власов в беседе с НСН оценил влияние режима самоизоляции на динамику преступности.

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