МВД Подмосковья опровергло данные о нападениях безработных на граждан

Распространяемые в мессенджерах сообщения о якобы участившихся в Московской области случаях нападения безработных граждан на женщин и пожилых людей вблизи супермаркетов и аптек не соответствуют действительности, заявили в региональном главке МВД России.

«ГУ МВД России по Московской области официально заявляет, что данные сообщения не соответствуют действительности и носят фейковый характер. Подобных фактов на территории региона не зарегистрировано», — говорится в заявлении пресс-службы.

В ведомстве напомнили, что за распространение заведомо ложной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений предусмотрена административная ответственность.

В полиции Московской области призвали граждан проявлять бдительность и полагаться только на информацию из официальных источников.

Ранее бывший первый заместитель Мещанского межрайонного прокурора Москвы, юрист Евгений Власов в беседе с НСН оценил влияние режима самоизоляции на динамику преступности.