В Ульяновской области продлили все ограничительные мероприятия до 15 мая

Глава Ульяновской области Сергей Морозов подписал указ о продлении срока действия ограничительных мероприятий, связанных с режимом повышенной готовности, до 15 мая.

Об этом сообщает mosaica.ru.

Из документа также следует, что все граждане с признаками ОРВИ и гриппа, а также проживающие с ними лица должны находиться на самоизоляции в течение 14 дней.

Работодателям рекомендуется перевести их на дистанционный режим работы или предоставить отпуск.

Ранее вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн в беседе с НСН прокомментировал сценарии развития эпидемии коронавируса в России.