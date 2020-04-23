В Ульяновской области продлили все ограничительные мероприятия до 15 мая

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Глава Ульяновской области Сергей Морозов подписал указ о продлении срока действия ограничительных мероприятий, связанных с режимом повышенной готовности, до 15 мая.
В Ульяновской области продлили все ограничительные мероприятия до 15 мая
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

Об этом сообщает mosaica.ru.

Из документа также следует, что все граждане с признаками ОРВИ и гриппа, а также проживающие с ними лица должны находиться на самоизоляции в течение 14 дней.

Работодателям рекомендуется перевести их на дистанционный режим работы или предоставить отпуск.

Ранее вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн в беседе с НСН прокомментировал сценарии развития эпидемии коронавируса в России.

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