В Сахалинской области оценили идею внести изменения в закон о тишине

Министр ЖКХ Сахалинской области Наталья Куприна прокомментировала идею внести изменения в закон о тишине в связи с коронавирусом.

Об этом сообщает astv.ru.

«Учитывая то, что большинство сахалинцев сейчас сидят дома на самоизоляции, надо сократить период времени не только для строительных работ, но и для шума. Юристы поддержали в плане запрета на нарушение тишины», — подчеркнула министр.

В ведомстве предложили ввести ограничения с 09:00 до 15:00 и разрешить шуметь только с 15:00 до 22:00.

Губернатор региона Валерий Лимаренко, в свою очередь, заявил, что указ о соблюдении тишины будет подписан 24 апреля.

Ранее, как сообщало URA.RU, в Ханты-Мансийском автономном округе ввели дополнительные ограничения из-за ситуации с коронавирусом. Речь идёт об ужесточении требований к проведению ремонтных работ.