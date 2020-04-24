В Башкирии составили протоколы в отношении более 200 нарушителей режима самоизоляции

Сотрудники Роспотребнадзора продолжают вести работу по контролю за соблюдением гражданами режима самоизоляции, в том числе в Башкирии.

Об этом сообщает Mkset.ru.

Как рассказали на оперативном совещании в региональном правительстве, на данный момент насчитывается более 7 тыс. жителей республики, прибывших из-за границы. Из них 210 человек нарушили решим самоизоляции. В их отношении составлены протоколы.

Также ведётся контроль за выписанными пациентами и медиками РКБ имени Куватова. На 22 апреля проверены 2,75 тыс. человек. Не соблюдают режим самоизоляции 17.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области за последнюю неделю больше всего нарушителей выявили в Химках — 174, Балашихе — 173 и Реутове — 140.