В Башкирии составили протоколы в отношении более 200 нарушителей режима самоизоляции
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- РИА Новости
Об этом сообщает Mkset.ru.
Как рассказали на оперативном совещании в региональном правительстве, на данный момент насчитывается более 7 тыс. жителей республики, прибывших из-за границы. Из них 210 человек нарушили решим самоизоляции. В их отношении составлены протоколы.
Также ведётся контроль за выписанными пациентами и медиками РКБ имени Куватова. На 22 апреля проверены 2,75 тыс. человек. Не соблюдают режим самоизоляции 17.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области за последнюю неделю больше всего нарушителей выявили в Химках — 174, Балашихе — 173 и Реутове — 140.