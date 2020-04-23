Минобороны получило два Ту-160 после модернизации

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Два стратегических ракетоносца Ту-160 передали российским военным после модернизации. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Минобороны России.
Минобороны получило два Ту-160 после модернизации
  • © Сергей Скрынников
  • РИА Новости

«Специалистами 264-го военного представительства Минобороны России на Казанском авиационном заводе им. С.П. Горбунова (филиал ПАО «Туполев» входит в ПАО «ОАК» ГК «Ростех») были приняты два стратегических ракетоносца Ту-160 «Иван Ярыгин» и «Василий Решетников», — рассказали в ведомстве.

Отмечается, что на самолётах «была проведена модернизация систем инерциальной навигации и управления двигателями, а также устройств вооружения с применением современных цифровых технологий».

В начале февраля глубокомодернизированный ракетоносец-бомбардировщик Ту-160М совершил свой первый испытательный полёт.

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