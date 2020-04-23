Эксперт оценил программу льготной ипотеки под 6,5%

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев прокомментировал решение правительства утвердить льготную ипотечную программу по ставке 6,5% годовых.

По его мнению, льготная ипотека — хорошая возможность для граждан улучшить жилищные условия — особенно для молодых семей с детьми.

«При текущей ключевой ставке в 6%, установленной Центробанком, средняя ставка по ипотеке равнялась 9% годовых. Это довольно большая переплата, которую могут позволить себе не все семьи», — отметил Деев в беседе с ФАН.

Он убеждён, что решение государства стимулирует потребительский спрос и даст возможность людям приобрести жильё в собственность.

Ранее заведующий кафедрой финансового менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова Константин Ордов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал новые условия льготной ипотечной ставки.