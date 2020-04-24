В Архангельской области и НАО создали рабочую группу для борьбы с фейками о коронавирусе

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В Следственном управлении СУ СК России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу создали рабочую группу для проверки фактов распространения недостоверной информации о COVID-19.
В Архангельской области и НАО создали рабочую группу для борьбы с фейками о коронавирусе
  • © Алексей Сухоруков
  • РИА Новости

Об этом сообщают «Невские новости».

Специальную группу возглавит генерал-лейтенант юстиции Иван Логиновских.

Следователи будут проверять публикации в СМИ, мессенджерах, соцсетях. В отношении нарушителей примут меры.

Также стало известно, что житель Краснотурьинска оштрафован за размещение фейка о коронавирусе в соцсетях. Об этом сообщает Tagilcity.ru с ссылкой на пресс-службу Свердловского областного суда.

В отношении мужчины составили протокол об административном правонарушении. Размер штрафа — 30 тыс. рублей.

Ранее в Генпрокуратуре рассказали о ситуации с фейками о коронавирусе.

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