В Архангельской области и НАО создали рабочую группу для борьбы с фейками о коронавирусе
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- РИА Новости
Об этом сообщают «Невские новости».
Специальную группу возглавит генерал-лейтенант юстиции Иван Логиновских.
Следователи будут проверять публикации в СМИ, мессенджерах, соцсетях. В отношении нарушителей примут меры.
Также стало известно, что житель Краснотурьинска оштрафован за размещение фейка о коронавирусе в соцсетях. Об этом сообщает Tagilcity.ru с ссылкой на пресс-службу Свердловского областного суда.
В отношении мужчины составили протокол об административном правонарушении. Размер штрафа — 30 тыс. рублей.
Ранее в Генпрокуратуре рассказали о ситуации с фейками о коронавирусе.