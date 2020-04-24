Жительницу Оренбуржья оштрафовали на 15 тысяч рублей за фейк о коронавирусе

Жительницу Медногорска привлекли к административной ответственности за распространение недостоверной информации о коронавирусе, заявили в пресс-службе УМВД России по Оренбургской области.

Об этом сообщает RIA56.

В полицию обратился местный житель и заявил, что в мессенджере рассылают фейк о заражении сотрудника охраны одного из предприятий COVID-19.

Оказалось, что недостоверные данные распространяет 29-летняя женщина. Она призналась, что делала это без злого умысла и не думала о последствиях. Суд назначил ей наказание в виде штрафа на сумму 15 тыс. рублей.

Также стало известно, что в Тверской области привлекли к ответственности 27-летнего мужчину за фейк о коронавирусе. Об этом сообщает tverigrad.ru со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.

27-летний житель Калязина распространял в соцсетях данные, что на территории Калязинского района якобы выявлен первый случай заражения COVID-19. На тот момент в данном муниципалитете не было зафиксировано ни одного случая.

Мужчине назначено наказание в виде административного штрафа.

Ранее в Генпрокуратуре рассказали о ситуации с фейками о коронавирусе.