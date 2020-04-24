В Якутии завели дело по факту гибели ребёнка
- РИА Новости
Об этом сообщает сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на СУ СК России по региону.
Инцидент произошёл 22 апреля в Верхневилюйском районе. Трое мужчин на УАЗ-31514 отправились на рыбалку и решили пересечь реку Вилюй по льду. Вместе с ними в машине находились пять детей.
Автомобиль провалился под лёд на расстоянии около пяти метров от правого берега. Трое взрослых и четверо детей выбрались из воды. Пятилетний мальчик утонул.
Ранее «Невские новости» сообщали, что в Вологде возбудили уголовное дело по факту гибели ребёнка на реке.