В Подмосковье рассказали о нарушителях режима самоизоляции
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- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на начальника регионального Госадмтехнадзора Олега Баженова.
Чаще всего правила не соблюдали в Солнечногорске (77 случаев), Красногорске (30) и Реутове (21).
Всего в регионе составили более 1 тыс. протоколов. Проверки проходят с 14 апреля.
Также стало известно, что за сутки в Крыму составили 176 протоколов в отношении нарушителей режима самоизоляции. Об этом сообщает РИА Новости Крым.
«Составлены девять протоколов в отношении родителей, чьи дети находились на улице беспричинно. Также за сутки поступило 45 заявлений о нарушениях гражданами санитарных правил», — заявил замначальника полиции республиканского МВД Александр Смаглин.
Ранее сообщалось, что в Курганской области перед судом предстанет обвиняемая в нарушении режима самоизоляции.