В Подмосковье рассказали о нарушителях режима самоизоляции

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В Московской области, по данным на 23 апреля, выявили 184 нарушителя режима самоизоляции за сутки.
В Подмосковье рассказали о нарушителях режима самоизоляции
  • © Кирилл Каллиников
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на начальника регионального Госадмтехнадзора Олега Баженова.

Чаще всего правила не соблюдали в Солнечногорске (77 случаев), Красногорске (30) и Реутове (21).

Всего в регионе составили более 1 тыс. протоколов. Проверки проходят с 14 апреля.

Также стало известно, что за сутки в Крыму составили 176 протоколов в отношении нарушителей режима самоизоляции. Об этом сообщает РИА Новости Крым.

«Составлены девять протоколов в отношении родителей, чьи дети находились на улице беспричинно. Также за сутки поступило 45 заявлений о нарушениях гражданами санитарных правил», — заявил замначальника полиции республиканского МВД Александр Смаглин.

Ранее сообщалось, что в Курганской области перед судом предстанет обвиняемая в нарушении режима самоизоляции.

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