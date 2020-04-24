В Подмосковье рассказали о нарушителях режима самоизоляции

В Московской области, по данным на 23 апреля, выявили 184 нарушителя режима самоизоляции за сутки.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на начальника регионального Госадмтехнадзора Олега Баженова.

Чаще всего правила не соблюдали в Солнечногорске (77 случаев), Красногорске (30) и Реутове (21).

Всего в регионе составили более 1 тыс. протоколов. Проверки проходят с 14 апреля.

Также стало известно, что за сутки в Крыму составили 176 протоколов в отношении нарушителей режима самоизоляции. Об этом сообщает РИА Новости Крым.

«Составлены девять протоколов в отношении родителей, чьи дети находились на улице беспричинно. Также за сутки поступило 45 заявлений о нарушениях гражданами санитарных правил», — заявил замначальника полиции республиканского МВД Александр Смаглин.

Ранее сообщалось, что в Курганской области перед судом предстанет обвиняемая в нарушении режима самоизоляции.