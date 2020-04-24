Российские фрилансеры рассказали об изменениях в работе во время пандемии.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на результаты опроса компании QIWI.

По словам 52% респондентов, количество их клиентов уменьшилось. У 29% число осталось неизменным, ещё 19% заявили о росте.

36% опрошенных пожаловались на сокращение доходов, пятая часть отметила снижение прибыли. Карантинные меры не отразились на доходе 23%.

В поиске новых источников заработка находятся 59% фрилансеров, ещё 10% уже нашли и тестируют нововведения.

Около 20% участников исследования рассказали об увеличении гонораров.

Также выяснилось, что 59% опрошенных и ранее работали из дома, 21% перешли на удалённый режим, 13% по возможности стараются работать дома во время режима самоизоляции, 7% работают в общественных местах.

Ранее научный руководитель кафедры экономики труда и персонала МГУ имени М.В. Ломоносова Риорита Колосова в беседе с Nation News рассказала о перспективах дистанционной работы.