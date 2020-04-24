Эксперт оценил планы по внедрению платформы для выдачи цифровых пропусков в регионах

Директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков прокомментировал сообщение о том, что платформа для выдачи цифровых пропусков будет внедрена в 21 субъекте России.

«Опыт Китая показал, что система цифровых пропусков очень эффективна в сдерживании распространения вируса», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

Как отметил эксперт, внедрять современные технологии в борьбе с пандемией — вполне естественно, поскольку IT-разработки дают принципиально новые возможности для обнаружения очагов заражения, контактных лиц.

«Пропуска получат все обратившиеся за ними. Это средство контроля за передвижением людей и автотранспорта, а не способ ограничения», — добавил он.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль в беседе с Nation News прокомментировал решение о выдаче цифровых пропусков в Москве.