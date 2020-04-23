Экипажи кораблей Балтфлота провели учебные стрельбы

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Экипажи кораблей Балтийского флота выполнили стрельбы по воздушным целям во время выхода в море.
Экипажи кораблей Балтфлота провели учебные стрельбы
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Как передаёт телеканал «Звезда», экипажи малых ракетных кораблей «Мытищи», «Советск», «Ливень» и «Пассат», а также ракетных катеров «Моршанск» и Р-257 выполнили плановые артиллерийские стрельбы по мишеням, имитирующим средства воздушного нападения условного противника.

Отмечается, что в качестве воздушных мишеней были использованы осветительные артиллерийские снаряды, поставленные из 152-миллиметровых дивизионных самоходных гаубиц «Акация» с мыса Таран в Калининградской области.

Стрельбы велись на различных высотах и дистанциях с использованием корабельных артиллерийских установок АК-630М и АК-176. 

Ранее, как сообщал портал Nation News, в Московской области прошли тактико-специальные учения Симферопольского артиллерийского полка гвардейской танковой армии Западного военного округа.

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