Экипажи кораблей Балтфлота провели учебные стрельбы

Экипажи кораблей Балтийского флота выполнили стрельбы по воздушным целям во время выхода в море.

Как передаёт телеканал «Звезда», экипажи малых ракетных кораблей «Мытищи», «Советск», «Ливень» и «Пассат», а также ракетных катеров «Моршанск» и Р-257 выполнили плановые артиллерийские стрельбы по мишеням, имитирующим средства воздушного нападения условного противника.

Отмечается, что в качестве воздушных мишеней были использованы осветительные артиллерийские снаряды, поставленные из 152-миллиметровых дивизионных самоходных гаубиц «Акация» с мыса Таран в Калининградской области.

Стрельбы велись на различных высотах и дистанциях с использованием корабельных артиллерийских установок АК-630М и АК-176.

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