В МВД заявили о снижении числа преступлений в Москве

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В МВД отметили снижение числа преступлений в Москве.
В МВД заявили о снижении числа преступлений в Москве
  • © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

«С 1 апреля по 22 апреля в Москве снизилось количество совершённых преступлений. За указанный период на 9,5% сократилось количество сообщений, содержащих признаки преступлений», — цитирует ТАСС начальника пресс-службы столичного ГУ МВД России Владимира Васенина.

Ранее стало известно, что больше всего преступлений за январь — февраль 2020 года было зафиксировано в Москве — 23,9 тыс. Об этом свидетельствуют данные МВД России, на основе которых RT составил рейтинг регионов страны по числу зарегистрированных преступлений.

На втором месте Московская область — 12,1 тыс. зарегистрированных преступлений. 

Далее идут Краснодарский край (12 тыс.), Челябинская область (10,2 тыс.), Ростовская область (9,6 тыс.).

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