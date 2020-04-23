В МВД заявили о снижении числа преступлений в Москве

В МВД отметили снижение числа преступлений в Москве.

«С 1 апреля по 22 апреля в Москве снизилось количество совершённых преступлений. За указанный период на 9,5% сократилось количество сообщений, содержащих признаки преступлений», — цитирует ТАСС начальника пресс-службы столичного ГУ МВД России Владимира Васенина.

Ранее стало известно, что больше всего преступлений за январь — февраль 2020 года было зафиксировано в Москве — 23,9 тыс. Об этом свидетельствуют данные МВД России, на основе которых RT составил рейтинг регионов страны по числу зарегистрированных преступлений.

На втором месте Московская область — 12,1 тыс. зарегистрированных преступлений.

Далее идут Краснодарский край (12 тыс.), Челябинская область (10,2 тыс.), Ростовская область (9,6 тыс.).