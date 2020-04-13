Названы регионы — лидеры по числу зарегистрированных преступлений

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Александра Рыкова
Больше всего преступлений за январь — февраль 2020 года было зафиксировано в Москве — 23,9 тыс. Об этом свидетельствуют данные МВД России, на основе которых RT составил рейтинг регионов страны по числу зарегистрированных преступлений.
Названы регионы — лидеры по числу зарегистрированных преступлений
  • РИА Новости

На втором месте Московская область — 12,1 тыс. зарегистрированных преступлений. 

Далее идут Краснодарский край (12 тыс.), Челябинская область (10,2 тыс.), Ростовская область (9,6 тыс.).

Меньше всего преступлений за указанный период было зарегистрировано в Ненецком автономном округе (124), а также на Чукотке (126), в Ингушетии (322), Магаданской области (472) и Республике Калмыкия (508).

Всего за два месяца текущего года в России было зарегистрировано 327,3 тыс. преступлений. Это на 4,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года, отмечают в МВД. 

Ранее были названы российские регионы с самым высоким уровнем IT-преступности. Так, по итогам 2019 года больше всего преступлений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий было совершено в Ямало-Ненецком автономном округе.  

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