Названы регионы — лидеры по числу зарегистрированных преступлений
- РИА Новости
На втором месте Московская область — 12,1 тыс. зарегистрированных преступлений.
Далее идут Краснодарский край (12 тыс.), Челябинская область (10,2 тыс.), Ростовская область (9,6 тыс.).
Меньше всего преступлений за указанный период было зарегистрировано в Ненецком автономном округе (124), а также на Чукотке (126), в Ингушетии (322), Магаданской области (472) и Республике Калмыкия (508).
Всего за два месяца текущего года в России было зарегистрировано 327,3 тыс. преступлений. Это на 4,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года, отмечают в МВД.
Ранее были названы российские регионы с самым высоким уровнем IT-преступности. Так, по итогам 2019 года больше всего преступлений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий было совершено в Ямало-Ненецком автономном округе.