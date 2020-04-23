В Кремле назвали напряжённой ситуацию с коронавирусом в России

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с коронавирусом в России.
В Кремле назвали напряжённой ситуацию с коронавирусом в России
  • РИА Новости

«Достаточно просто цифры посмотреть за позавчера, за вчера, в ретроспективе на неделю... и видно, что ситуация продолжает оставаться достаточно напряжённой», — заявил Песков, отвечая на вопрос о том, вышла ли Россия на плато по заболеваемости.

Ранее сообщалось, что число инфицированных коронавирусом в России выросло до 62 773, на 4774 за сутки. 22 апреля было подтверждено 5236 новых случаев коронавируса.

Руководитель Федерального медико-биологического агентства России Вероника Скворцова отметила, что, по её мнению, страна недалека от пика заболеваемости коронавирусом, плато может наступить до мая.

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