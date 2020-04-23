Мишустин рассказал о мерах поддержки многодетных семей

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Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что объём поддержки всех многодетных семей для улучшения жилищных условий может составить более 1 млн рублей.
Мишустин рассказал о мерах поддержки многодетных семей
  • © Алексей Майшев
  • РИА Новости

«С учётом расширенного материнского капитала общая сумма жилищной поддержки многодетных семей может превысить 1 млн рублей», — цитирует ТАСС Мишустина.

Он уточнил, что на цели погашения ипотечных кредитов для многодетных семей государство направит около 9,5 млрд рублей.

По расчётам Минфина, данная мера поможет не менее чем 21 тыс. семей.

Ранее депутат Госдумы Михаил Щапов обратился к премьер-министру России Михаилу Мишустину с предложением расширить меры поддержки многодетных и малообеспеченных семей.

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