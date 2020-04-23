Собянин рассказал об эффективности цифровых пропусков в Москве

Автоматический контроль цифровых пропусков в Москве показал свою эффективность. Об этом заявил столичный мэр Сергей Собянин.

«У нас в целом с момента ввода электронных пропусков снизился поток где-то больше, чем на 500 тыс. людей. Это говорит об эффективности этой системы», — цитирует ТАСС Собянина.

С момента автоматического контроля за пропусками, отметил он, также наблюдается «небольшое снижение потока», более дисциплинированная подача заявок на электронные пропуска.

«Мы уже контролируем не в целом поток, а именно те группы, к которым есть вопросы. Это эффективная система, которая, надеюсь, будет распространяться и на соседние регионы», — добавил он.

Ранее Собянин предложил распространить систему цифровых пропусков на все регионы.

В Москве с 15 апреля действует режим пропусков для передвижения. С 22 апреля в столице заработала автоматизированная система контроля пропусков на транспорте.