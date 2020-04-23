В Госдуме предложили изменить порядок продажи памятников архитектуры

Заместитель председателя комитета Госдумы по контролю и регламенту, депутат от Краснодарского края Наталья Костенко рассказала об идее внести изменения в порядок продажи памятников архитектуры.

В беседе с «Парламентской газетой» она отметила, что инициатива предполагает в обязательном порядке уведомлять приобретающих недвижимость граждан о том, что здание является объектом культурного наследия. Таким образом, покупатели будут предупреждены об обременениях, которые с этим связаны.

«У покупателя в планах перестроить дом под какой-то инвестпроект или вообще снести его. Но вместо этого он получает здание с обременением — в него нельзя вносить коррективы, а расходы по его содержанию будут очень большие», — пояснила парламентарий.

По её словам, инициативу уже проработали с Росреестром и планируют внести в Госдуму в ближайшее время.

Кроме того, по её словам, могут быть переписаны правила расходования денег из Фонда капитального ремонта, чтобы можно было направлять их на реконструкцию памятников архитектуры.

Ранее, как сообщало «Реальное время», в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов России в 2019 году включили 27 памятников из Татарстана.