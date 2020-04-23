В Минсельхозе рассказали о росте спроса на сельскую ипотеку

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В Министерстве сельского хозяйства рассказали о повышении спроса на льготную сельскую ипотеку.
В Минсельхозе рассказали о росте спроса на сельскую ипотеку
  • © Павел Лисицын
  • РИА Новости

Как передаёт «Российская газета», льготная сельская ипотека под 3% годовых в этом году пользуется ажиотажным спросом: сумма запрашиваемых средств в пять раз превысила предусмотренный лимит. 

В Минсельхозе уточнили, что в Россельхозбанк поступило более 41 тыс. заявок по программе льготной сельской ипотеки на сумму более 91 млрд рублей.

«Льготная ипотека — один из ключевых инструментов госпрограммы комплексного развития сельских территорий, который позволит не только улучшить жилищные условия людей и сократить миграцию в города, но и привлечь в агросектор городских жителей», — отметила заместитель министра сельского хозяйства Оксана Лут.

Замминистра добавила, что благодаря льготной ипотеке и другим инструментам господдержки Минсельхоз рассчитывает в ближайшие годы кардинально улучшить ситуацию на сельских территориях.

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