В Минсельхозе рассказали о росте спроса на сельскую ипотеку

В Министерстве сельского хозяйства рассказали о повышении спроса на льготную сельскую ипотеку.

Как передаёт «Российская газета», льготная сельская ипотека под 3% годовых в этом году пользуется ажиотажным спросом: сумма запрашиваемых средств в пять раз превысила предусмотренный лимит.

В Минсельхозе уточнили, что в Россельхозбанк поступило более 41 тыс. заявок по программе льготной сельской ипотеки на сумму более 91 млрд рублей.

«Льготная ипотека — один из ключевых инструментов госпрограммы комплексного развития сельских территорий, который позволит не только улучшить жилищные условия людей и сократить миграцию в города, но и привлечь в агросектор городских жителей», — отметила заместитель министра сельского хозяйства Оксана Лут.

Замминистра добавила, что благодаря льготной ипотеке и другим инструментам господдержки Минсельхоз рассчитывает в ближайшие годы кардинально улучшить ситуацию на сельских территориях.