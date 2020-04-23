Генпрокуратура потребовала заблокировать фейки о коронавирусе

Генеральная прокуратура России направила в Роскомнадзор требование заблокировать неправдивые сообщения о коронавирусе.

Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что на видеохостинге YouTube был размещён ролик, в котором говорилось, что коронавирусом заражаются только люди определённых национальностей.

Также сообщается, что во «ВКонтакте» было выложено видео, в котором рассказывается, что под видом борьбы с COVID-19 у людей проводят изъятие органов для продажи.

Ранее стало известно, что более 300 ложных сообщений о коронавирусной инфекции COVID-19 выявлено в России с февраля 2020 года.