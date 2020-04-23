В Челябинской области отмечен существенный рост случаев коронавируса

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил о существенном приросте случаев коронавирусной инфекции в регионе за сутки.

«Это 57 человек, из них 44 — это очаг в Златоусте. Причём очаг в одном из корпусов горбольницы №1. Такое массовое распространение инфекции стало следствием ошибок в оказании медицинской помощи», — цитирует РИА Новости губернатора.

Отмечается, что в настоящее время взяты анализы у максимального количества людей, контактировавших с больными, пациентами, сотрудниками больницы.

На утро 23 апреля в Челябинской области было зарегистрировано 173 случая коронавирусной инфекции.

Ранее URA.RU сообщало, что принято решение закрыть все социальные учреждения Челябинской области на карантин.