В Челябинской области отмечен существенный рост случаев коронавируса

Короткая ссылка
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил о существенном приросте случаев коронавирусной инфекции в регионе за сутки.
В Челябинской области отмечен существенный рост случаев коронавируса
  • © Магда Гибелли
  • РИА Новости

«Это 57 человек, из них 44 — это очаг в Златоусте. Причём очаг в одном из корпусов горбольницы №1. Такое массовое распространение инфекции стало следствием ошибок в оказании медицинской помощи», — цитирует РИА Новости губернатора.

Отмечается, что в настоящее время взяты анализы у максимального количества людей, контактировавших с больными, пациентами, сотрудниками больницы.

На утро 23 апреля в Челябинской области было зарегистрировано 173 случая коронавирусной инфекции.

Ранее URA.RU сообщало, что принято решение закрыть все социальные учреждения Челябинской области на карантин.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить