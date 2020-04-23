В Петербурге продлён запрет на участие прихожан в богослужениях в храмах

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Запрет на участие в богослужении верующих в храмах Санкт-Петербургской епархии РПЦ продлён до 28 апреля из-за ситуации с коронавирусом.
В Петербурге продлён запрет на участие прихожан в богослужениях в храмах
  • РИА Новости

«К сожалению, в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в Санкт-Петербурге по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла мною принято решение о продлении срока служения в храмах без прихожан до 28 апреля — праздника Радоницы», — цитирует РИА Новости обращение митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия.

Ранее сообщалось, что ректор Московской духовной академии (МДА) епископ Звенигородский Питирим (Творогов) заявил, что заразился коронавирусной инфекцией COVID-19.

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