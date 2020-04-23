В Хабаровске подстанцию скорой помощи закрыли на карантин из-за COVID-19
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное министерство.
«Подстанцию скорой помощи в Кировском районе закрыли на карантин», — говорится в заявлении.
Как указывает ведомство, восемь бригад скорой отправлены на 14-дневный карантин, у них взяли тесты на инфекцию.
На территории подстанции проводится дезинфекция. Население Кировского района будут обслуживать медики других подстанций скорой помощи города.
Ранее в Екатеринбурге закрыли на карантин городскую больницу №1, так как у 78 пациентов и врачей предварительно нашли коронавирусную инфекцию COVID-19.