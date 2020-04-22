Более 240 россиян вернулись в Россию из Турции

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Из Антальи и Стамбула 21 и 22 апреля специальными авиарейсами были вывезены 242 российских гражданина в Казань, Екатеринбург и Москву, сообщило генконсульство России в Турции.

«В общей сложности вывезены 242 россиянина. Рейсы организованы в тесной координации МИД России, Минкомсвязи России и Росавиации», — говорится в сообщении дипмиссии в Facebook.

Россияне были вывезены спецрейсами «Уральских авиалиний» Анталья — Казань и Анталья — Екатеринбург, а также «Турецкими авиалиниями» по маршруту Стамбул — Москва.

В генконсульстве выразили признательность представительству МИД Турции в Стамбуле и губернаторству провинции Стамбул за помощь в организации вывоза россиян в Анталью.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин обсудил с вице-президентом Турции Фуатом Октаем вопросы возвращения граждан двух стран на родину.

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