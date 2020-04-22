Более 240 россиян вернулись в Россию из Турции
«В общей сложности вывезены 242 россиянина. Рейсы организованы в тесной координации МИД России, Минкомсвязи России и Росавиации», — говорится в сообщении дипмиссии в Facebook.
Россияне были вывезены спецрейсами «Уральских авиалиний» Анталья — Казань и Анталья — Екатеринбург, а также «Турецкими авиалиниями» по маршруту Стамбул — Москва.
В генконсульстве выразили признательность представительству МИД Турции в Стамбуле и губернаторству провинции Стамбул за помощь в организации вывоза россиян в Анталью.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин обсудил с вице-президентом Турции Фуатом Октаем вопросы возвращения граждан двух стран на родину.