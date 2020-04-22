В Москве 3,9 млн человек привязали номера машин к пропускам

В Москве более 3,9 млн автомобилистов привязали номера своих транспортных средств к цифровым пропускам для передвижения по городу в условиях пандемии коронавирусной инфекции.

Об этом информирует пресс-служба Департамента транспорта Москвы.

«Уже более 3,9 млн автомобилистов в Москве привязали номера машин к цифровому пропуску», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что на дорогах столицы 22 апреля с 00:00 до 19:00 зафиксировали более 1,5 млн автомобилей, при этом 15% водителей были без пропуска.

Также в Москве к цифровым пропускам привязали 1,7 млн карт «Тройка» и социальных карт.

Ранее сообщалось, что дорожные камеры в столице 22 апреля зафиксировали 230 тыс. водителей без цифровых пропусков.