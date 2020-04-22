В Москве 22 апреля выявили 230 тысяч водителей без пропусков
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- РИА Новости
Отмечается, что нарушения были выявлены с помощью 2,5 тыс. камер видеофиксации.
«За первый день автоматического контроля за передвижением транспортных средств в Москве выявили 230 тыс. автомобилей, водители которых не оформили цифровые пропуска», — заявили в пресс-службе.
После обработки данных в случае подтверждения информации о нарушениях всех этих водителей оштрафуют на 5 тыс. рублей.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столичные власти задействуют дорожные камеры для контроля пропускного режима.