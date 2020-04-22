В Минздраве заявили об окончании сезонной эпидемии гриппа в России

Сезонная эпидемия гриппа в России, начавшаяся в конце января, завершилась, сообщили в Научно-исследовательском институте гриппа им. А.А. Смородинцева при российском Минздраве.

«Заболеваемость гриппом и ОРВИ и показатели госпитализации... продолжают снижаться... Таким образом, эпидемия гриппа в России закончилась», — говорится в заключении института.

В то же время там отметили, что заболеваемость гриппом и ОРВИ среди взрослого населения остаётся выше эпидемического порога в 12 городах России.

Ранее в Роспотребнадзоре назвали спокойной эпидемиологическую ситуацию по гриппу и ОРВИ в Москве.