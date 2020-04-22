В Минздраве заявили об окончании сезонной эпидемии гриппа в России
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- РИА Новости
«Заболеваемость гриппом и ОРВИ и показатели госпитализации... продолжают снижаться... Таким образом, эпидемия гриппа в России закончилась», — говорится в заключении института.
В то же время там отметили, что заболеваемость гриппом и ОРВИ среди взрослого населения остаётся выше эпидемического порога в 12 городах России.
Ранее в Роспотребнадзоре назвали спокойной эпидемиологическую ситуацию по гриппу и ОРВИ в Москве.