В Минздраве заявили об окончании сезонной эпидемии гриппа в России

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Сезонная эпидемия гриппа в России, начавшаяся в конце января, завершилась, сообщили в Научно-исследовательском институте гриппа им. А.А. Смородинцева при российском Минздраве.
В Минздраве заявили об окончании сезонной эпидемии гриппа в России
  • © Виталий Белоусов
  • РИА Новости

«Заболеваемость гриппом и ОРВИ и показатели госпитализации... продолжают снижаться... Таким образом, эпидемия гриппа в России закончилась», — говорится в заключении института.

В то же время там отметили, что заболеваемость гриппом и ОРВИ среди взрослого населения остаётся выше эпидемического порога в 12 городах России.

Ранее в Роспотребнадзоре назвали спокойной эпидемиологическую ситуацию по гриппу и ОРВИ в Москве.

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