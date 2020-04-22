В Ярославской области завели дело по факту травмирования девочки на спортплощадке
- РИА Новости
Об этом сообщает mk.ru.
По имеющимся данным, на подростка упали футбольные ворота. Пострадавшая госпитализирована. Её состояние оценивается как тяжёлое.
Следователи проверят, как девочка могла попасть на закрытую территорию и почему ворота не были закреплены.
Дело возбудили по статье о халатности.
Ранее RIA56 сообщало, что в Оренбургской области организовали проверку по факту травмирования школьника на уроке физкультуры.