В Ярославской области завели дело по факту травмирования девочки на спортплощадке

В Пошехонье завели уголовное дело по факту травмирования 13-летней девочки на спортплощадке у школы, заявили в СУ СК России по Ярославской области.

Об этом сообщает mk.ru.

По имеющимся данным, на подростка упали футбольные ворота. Пострадавшая госпитализирована. Её состояние оценивается как тяжёлое.

Следователи проверят, как девочка могла попасть на закрытую территорию и почему ворота не были закреплены.

Дело возбудили по статье о халатности.

Ранее RIA56 сообщало, что в Оренбургской области организовали проверку по факту травмирования школьника на уроке физкультуры.