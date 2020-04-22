В Ярославской области завели дело по факту травмирования девочки на спортплощадке

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В Пошехонье завели уголовное дело по факту травмирования 13-летней девочки на спортплощадке у школы, заявили в СУ СК России по Ярославской области.
В Ярославской области завели дело по факту травмирования девочки на спортплощадке
  • РИА Новости

Об этом сообщает mk.ru.

По имеющимся данным, на подростка упали футбольные ворота. Пострадавшая госпитализирована. Её состояние оценивается как тяжёлое.

Следователи проверят, как девочка могла попасть на закрытую территорию и почему ворота не были закреплены.

Дело возбудили по статье о халатности.

Ранее RIA56 сообщало, что в Оренбургской области организовали проверку по факту травмирования школьника на уроке физкультуры.

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