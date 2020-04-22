В Подмосковье расширили перечень товаров первой необходимости
- © Артур Лебедев
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на региональное Министерство инвестиций, промышленности и науки.
В список вошли синтетические моющие средства и товары бытовой химии, семена и посадочный материал сельскохозяйственных растений.
«Теперь производители и продавцы указанных товаров могут возобновить свою деятельность на территории Подмосковья», — заявила глава ведомства Наталья Егорова.
По её словам, с 22 апреля разрешена работа нотариусов.
Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в больницах Адыгеи планируют создать ещё 500 койко-мест для пациентов с коронавирусом.