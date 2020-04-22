В Подмосковье расширили перечень товаров первой необходимости

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В Московской области расширили перечень товаров первой необходимости. Соответствующее постановление подписал губернатор Андрей Воробьёв.
В Подмосковье расширили перечень товаров первой необходимости
  • © Артур Лебедев
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на региональное Министерство инвестиций, промышленности и науки.

В список вошли синтетические моющие средства и товары бытовой химии, семена и посадочный материал сельскохозяйственных растений.

«Теперь производители и продавцы указанных товаров могут возобновить свою деятельность на территории Подмосковья», — заявила глава ведомства Наталья Егорова.

По её словам, с 22 апреля разрешена работа нотариусов.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в больницах Адыгеи планируют создать ещё 500 койко-мест для пациентов с коронавирусом.

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