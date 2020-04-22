Вирусолог рассказал, когда в России может наступить пик заболеваемости COVID-19

Вирусолог, заслуженный деятель науки России Анатолий Альтштейн рассказал, когда в стране может наступить пик заболеваемости COVID-19.

«Прогнозировать трудно, но, вероятно, мы придём к пику к середине мая. Пока что каждый день идёт прибавка заболевших, причём ежедневное число увеличивается достаточно активно», — заявил он в беседе с URA.RU.

По его словам, пока говорить о выходе на пик не приходится.

Как отметил Альтштейн, профилактические меры позволили сократить заболеваемость.

«Таким образом, мы более чем в два раза отстаём от стран — лидеров по количеству инфицированных», — добавил эксперт.

Ранее Альтштейн с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию с коронавирусом в России.