Вирусолог рассказал, когда в России может наступить пик заболеваемости COVID-19

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Вирусолог, заслуженный деятель науки России Анатолий Альтштейн рассказал, когда в стране может наступить пик заболеваемости COVID-19.
Вирусолог рассказал, когда в России может наступить пик заболеваемости COVID-19
  • © Михаил Воскресенский
  • РИА Новости

«Прогнозировать трудно, но, вероятно, мы придём к пику к середине мая. Пока что каждый день идёт прибавка заболевших, причём ежедневное число увеличивается достаточно активно», — заявил он в беседе с URA.RU.

По его словам, пока говорить о выходе на пик не приходится.

Как отметил Альтштейн, профилактические меры позволили сократить заболеваемость.

«Таким образом, мы более чем в два раза отстаём от стран — лидеров по количеству инфицированных», — добавил эксперт.

Ранее Альтштейн с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию с коронавирусом в России.

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