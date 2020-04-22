Вирусолог рассказал, когда в России может наступить пик заболеваемости COVID-19
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- РИА Новости
«Прогнозировать трудно, но, вероятно, мы придём к пику к середине мая. Пока что каждый день идёт прибавка заболевших, причём ежедневное число увеличивается достаточно активно», — заявил он в беседе с URA.RU.
По его словам, пока говорить о выходе на пик не приходится.
Как отметил Альтштейн, профилактические меры позволили сократить заболеваемость.
«Таким образом, мы более чем в два раза отстаём от стран — лидеров по количеству инфицированных», — добавил эксперт.
Ранее Альтштейн с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию с коронавирусом в России.