Вирусолог оценил необходимость теста на антитела к коронавирусу

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Вирусолог НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Феликс Ершов оценил необходимость теста на антитела к коронавирусу.
Вирусолог оценил необходимость теста на антитела к коронавирусу
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

«На коронавирус берут мазки у больных или у тех, у кого подозрение. Делать тесты на антитела у здоровых людей — это выяснить, мог ли человек переболеть и не почувствовать», — цитирует Ершова «ПолитЭксперт».

По словам вирусолога, когда такое распространение антител будет уже у большинства населения, инфекция закончится.

«Пока что это только предположительно, но больше половины страны — здоровые носители. То есть многие перенесли коронавирус, но не заболели. Когда проведут тесты, тогда и будет ясно точно», — добавил он.

Ранее газета «Известия» сообщала, что в мае частные лаборатории в России могут предложить людям сдать анализ на антитела к коронавирусу.

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