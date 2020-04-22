Вирусолог оценил необходимость теста на антитела к коронавирусу

Вирусолог НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Феликс Ершов оценил необходимость теста на антитела к коронавирусу.

«На коронавирус берут мазки у больных или у тех, у кого подозрение. Делать тесты на антитела у здоровых людей — это выяснить, мог ли человек переболеть и не почувствовать», — цитирует Ершова «ПолитЭксперт».

По словам вирусолога, когда такое распространение антител будет уже у большинства населения, инфекция закончится.

«Пока что это только предположительно, но больше половины страны — здоровые носители. То есть многие перенесли коронавирус, но не заболели. Когда проведут тесты, тогда и будет ясно точно», — добавил он.

Ранее газета «Известия» сообщала, что в мае частные лаборатории в России могут предложить людям сдать анализ на антитела к коронавирусу.