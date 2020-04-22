В Сахалинской области рассказали о работе по благоустройству турмаршрутов

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В Сахалинской области рассказали о работе по благоустройству туристических маршрутов.
В Сахалинской области рассказали о работе по благоустройству турмаршрутов
  • © Юлия Чичерина
  • РИА Новости

Об этом сообщает astv.ru.

«Благоустраивать туристические маршруты мы начали в прошлом году. В нескольких районах — Невельском, Анивском, Томаринском, Корсаковском, Долинском, а также в Южно-Сахалинске — обустроили набережные и парки, закупили малые архитектурные формы, мусорные контейнеры, установили навигацию и туалетные модули», — заявила глава регионального агентства по туризму Наталия Пахолкова.

По её словам, в 2019 году на развитие турмаршрутов было направлено более 300 млн рублей, в 2020-м выделяется столько же.

В Южно-Сахалинске развернут работы по нескольким направлениям, включая тропу здоровья.

Как рассказали в областном правительстве, в мае должно начаться грейдирование отрезка грунтовой дороги по направлению от Корсакова до села Новиково, где проходит несколько турмаршрутов.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин в беседе с НСН прокомментировал меры поддержки отрасли.

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