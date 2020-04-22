На Балтфлоте проходят учения морских пехотинцев
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- РИА Новости
Об этом сообщают vesti.ru.
Перед военнослужащими поставили задачу погрузить военную технику на десантные катера, большие десантные корабли «Калининград» и «Королёв», а также на малый десантный корабль «Евгений Кочешков».
Судна должны совершить переход по морю к району проведения высадки морского десанта. Программа также включает боевую стрельбу и отработку блокировки и ликвидации вооружённых формирований условного противника.
Ранее, как сообщал портал Nation News, в Московской области прошли тактико-специальные учения Симферопольского артиллерийского полка гвардейской танковой армии Западного военного округа.