На Балтфлоте проходят учения морских пехотинцев

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На Балтийском флоте проходят учения. Участниками манёвров в военной гавани стали морские пехотинцы.
На Балтфлоте проходят учения морских пехотинцев
  • © Виталий Аньков
  • РИА Новости

Об этом сообщают vesti.ru.

Перед военнослужащими поставили задачу погрузить военную технику на десантные катера, большие десантные корабли «Калининград» и «Королёв», а также на малый десантный корабль «Евгений Кочешков».

Судна должны совершить переход по морю к району проведения высадки морского десанта. Программа также включает боевую стрельбу и отработку блокировки и ликвидации вооружённых формирований условного противника.

Ранее, как сообщал портал Nation News, в Московской области прошли тактико-специальные учения Симферопольского артиллерийского полка гвардейской танковой армии Западного военного округа.

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