РЖД отменяет ряд поездов из Кирова на майские праздники и летний сезон
- РИА Новости
Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на сайт холдинга.
Речь идёт о 53 дополнительных составах на майские праздники, а также о 76 дополнительных составах на летний сезон.
В частности, отменён поезд Киров — Нижний Новгород — Анапа, который планировалось запустить в начале июня. 22 и 24 июня не будет курсировать состав Киров — Адлер (в обратном направлении 25 и 27 июня).
Ранее сообщалось, что РЖД отменяет почти 130 доппоездов на лето и майские праздники.
Эксперт движения «Сильная Россия» по вопросам пассажиров, глава Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов в беседе с изданием «Дни.ру» прокомментировал сообщение о том, что РЖД отменяет ряд поездов дальнего следования или сокращает частоту их курсирования.