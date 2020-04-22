Жителю Мурманской области предъявлено обвинение в истязании ребёнка

Жителю Североморска предъявлено обвинение в истязании шестилетнего ребёнка, рассказали в СУ СК России по Мурманской области.

Об этом сообщает Nord-News.

По версии следователей, с июня по август 2019 года 22-летний мужчина систематически наносил побои сыну своей сожительницы.

«Проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершённого преступления, сбор и закрепление доказательств», — заявила старший помощник руководителя управления Алина Александрович.

Обвиняемый находится под домашним арестом. Ребёнка поместили в детский социальный центр, передаёт Nation News.

Ранее в Оренбургской области заявили о задержании подозреваемой в избиении ребёнка.