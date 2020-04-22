Жителю Мурманской области предъявлено обвинение в истязании ребёнка

Короткая ссылка
Жителю Североморска предъявлено обвинение в истязании шестилетнего ребёнка, рассказали в СУ СК России по Мурманской области.
Жителю Мурманской области предъявлено обвинение в истязании ребёнка
  • © СК РФ

Об этом сообщает Nord-News.

По версии следователей, с июня по август 2019 года 22-летний мужчина систематически наносил побои сыну своей сожительницы.

«Проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершённого преступления, сбор и закрепление доказательств», — заявила старший помощник руководителя управления Алина Александрович.

Обвиняемый находится под домашним арестом. Ребёнка поместили в детский социальный центр, передаёт Nation News.

Ранее в Оренбургской области заявили о задержании подозреваемой в избиении ребёнка.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить