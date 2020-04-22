Жителю Мурманской области предъявлено обвинение в истязании ребёнка
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Об этом сообщает Nord-News.
По версии следователей, с июня по август 2019 года 22-летний мужчина систематически наносил побои сыну своей сожительницы.
«Проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершённого преступления, сбор и закрепление доказательств», — заявила старший помощник руководителя управления Алина Александрович.
Обвиняемый находится под домашним арестом. Ребёнка поместили в детский социальный центр, передаёт Nation News.
Ранее в Оренбургской области заявили о задержании подозреваемой в избиении ребёнка.