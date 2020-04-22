Инфекционист Минздрава дала рекомендацию медикам из-за коронавируса

Короткая ссылка
Главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России Елена Малинникова заявила, что медикам нужно воспринимать каждого пациента в стационаре или поликлинике как потенциально заражённого коронавирусом COVID-19.
Инфекционист Минздрава дала рекомендацию медикам из-за коронавируса
  • © РИА Новости

Об этом она заявила журналистам. 

По её словам, вопрос актуален вне зависимости от того, определена ли конкретная медицинская организация для работы с пациентами с коронавирусом. 

«Каждый пациент, поступающий в стационар или приходящий и обслуживающийся в поликлинике, должен восприниматься как потенциально опасный пациент с COVID-19», — приводит ТАСС слова Малинниковой.

Ранее в Департаменте здравоохранения Москвы заявили, что все пациенты с ОРВИ в столице будут находиться под дистанционным наблюдением врачей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить