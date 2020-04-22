Инфекционист Минздрава дала рекомендацию медикам из-за коронавируса
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Об этом она заявила журналистам.
По её словам, вопрос актуален вне зависимости от того, определена ли конкретная медицинская организация для работы с пациентами с коронавирусом.
«Каждый пациент, поступающий в стационар или приходящий и обслуживающийся в поликлинике, должен восприниматься как потенциально опасный пациент с COVID-19», — приводит ТАСС слова Малинниковой.
Ранее в Департаменте здравоохранения Москвы заявили, что все пациенты с ОРВИ в столице будут находиться под дистанционным наблюдением врачей.